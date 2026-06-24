SATIŞA ÇIKIYOR! BİM 26 Haziran indirimli aktüel ürünler kataloğu: Bu cuma BİM'de neler var?
BİM'in 26 Haziran Cuma günü raflara taşıyacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yaz sezonuna özel hazırlanan kampanyada klima ve espresso makinesi gibi elektronik ürünlerin yanı sıra piknik setleri, mutfak gereçleri ve ev yaşamına yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise "Bu cuma BİM'de neler var?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
BİM, 26 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında sıcak havalara karşı klima, kahve tutkunları için espresso makinesi ve yaz gezilerinde kullanılabilecek piknik setleri yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak ürünler, indirim fırsatlarını takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. İşte merak edilenler...
BİM AKTÜEL KATALOĞU:
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL
LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL
Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL
Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL
Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL
Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL
Dijital Mutfak Tartısı 290 TL
Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL
Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL
Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL
Monty Kamp Sandalyesi 349 TL
Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL
North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL
Çelik Termos 829 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL
Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL
Katlanır Piknik Sepeti 479 TL
Musluklu Piknik Termos 399 TL
Buzluk Termos 11 Litre 659 TL
Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL
Buz Aküsü 25 TL
Cricket Çakmak 2'li 59 TL
Kav Kibrit 10'lu 55 TL