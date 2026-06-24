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        Haberler Bilgi Alışveriş SATIŞA ÇIKIYOR! BİM 26 Haziran indirimli aktüel ürünler kataloğu: Bu cuma BİM'de neler var? Klima, Espresso makinesi, piknik seti geliyor!

        SATIŞA ÇIKIYOR! BİM 26 Haziran indirimli aktüel ürünler kataloğu: Bu cuma BİM'de neler var?

        BİM'in 26 Haziran Cuma günü raflara taşıyacağı aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yaz sezonuna özel hazırlanan kampanyada klima ve espresso makinesi gibi elektronik ürünlerin yanı sıra piknik setleri, mutfak gereçleri ve ev yaşamına yönelik birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ise "Bu cuma BİM'de neler var?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        BİM, 26 Haziran Cuma aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında sıcak havalara karşı klima, kahve tutkunları için espresso makinesi ve yaz gezilerinde kullanılabilecek piknik setleri yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak ürünler, indirim fırsatlarını takip edenlerin gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. İşte merak edilenler...

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        BİM AKTÜEL KATALOĞU:

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi 16.990 TL

        LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima 29.990 TL

        Fantom Du 2000 Kablolu Dikey Süpürge 1.990 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

        Philips Şarjlı Süpürge 10.990 TL

        Onvo Yeni Mekanik Tost Makinesi 2.590 TL

        Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi 1.590 TL

        Dijital Mutfak Tartısı 290 TL

        Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

        Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası 999 TL

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        Katlanabilir Masa ve Tabure Seti 2.199 TL

        Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

        Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

        Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

        Monty Kamp Sandalyesi 349 TL

        Mounty Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

        North Pacific Plaj Şemsiye 949 TL

        Çelik Termos 829 TL

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        25 Parça Poşetli Piknik Seti 229 TL

        Kullan - At Plastik Ürünler 25 TL

        Katlanır Piknik Sepeti 479 TL

        Musluklu Piknik Termos 399 TL

        Buzluk Termos 11 Litre 659 TL

        Buzluk Termos 60 Litre 2.190 TL

        Buz Aküsü 25 TL

        Cricket Çakmak 2'li 59 TL

        Kav Kibrit 10'lu 55 TL

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