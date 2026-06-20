Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için geri sayım tamamlandı. 20 Haziran 2026 tarihli çekiliş büyük bir merakla takip edilirken, milyonlarca kişi şansını denemek için sonuçlara kilitlendi. Noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye detaylarının netleşmesi bekleniyor. Peki, 20 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Hangi sayılar kazandırdı? İşte merakla beklenen çekilişin sonuçlarına dair ayrıntılar…
Çılgın Sayısal Loto’da haftanın final çekilişi için heyecan doruğa ulaştı. 20 Haziran 2026 tarihli çekiliş, binlerce kişinin büyük ikramiye umuduyla takip ettiği anlardan biri oldu. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekiliş sonrası gözler kazanan numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi. Şans oyunu tutkunları şimdi “20 Haziran 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, hangi sayılar kazandırdı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merakla beklenen çekilişin sonuçlarına ilişkin detaylar…
20 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından talihli numaralar kamuoyuyla paylaşılacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
- Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
- Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.