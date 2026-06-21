SON DEPREMLER LİSTESİ 21 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler
Son depremler listesi 21 Haziran itibarıyla güncellendi! Vatandaşlar "Deprem oldu mu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle son dakika deprem bilgileri ve hissedilen sarsıntılar ortaya çıktı. İşte dakika dakika deprem listesi…
Giriş: 21 Haziran 2026 - 11:15 Güncelleme:
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21 Haziran’da son depremler listesi merak konusu oldu! “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde hissedildi?” soruları gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerine göre son dakika sarsıntılar tek tek listelendi. İşte Türkiye ve çevresinde kaydedilen son depremler…
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AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU. NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam etmektedir. Gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve oluş saatine dair güncel bilgileri resmi kurumların verileri üzerinden takip etmektedir.