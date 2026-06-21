SON DEPREMLER LİSTESİ 21 HAZİRAN: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler

21 Haziran’da son depremler listesi merak konusu oldu! “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde hissedildi?” soruları gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerine göre son dakika sarsıntılar tek tek listelendi. İşte Türkiye ve çevresinde kaydedilen son depremler…