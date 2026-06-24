Temmuz ayında duyurulacak Haziran enflasyonu, memur maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemelerine yapılacak artışta da belirleyici olacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı, SED ödemeleri ve evde bakım maaşı için yeni tutarlar merakla beklenirken, ilk beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 16,60’lık artış şimdiden kesinleşti. Nihai zam oranının ortaya çıkması için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödeme kaç TL’ye çıkacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…