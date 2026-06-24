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        Haberler Bilgi Ekonomi SOSYAL BAKIM YARDIMI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım ücreti ne zaman yatacak?

        SOSYAL BAKIM YARDIMI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

        2026 Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, evde bakım maaşlarına yapılacak zammın da belirleyicisi olacak. Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden hesaplanacak ödemeler için hak sahipleri şimdiden araştırmalara başladı. Özellikle "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL'ye çıkacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte evde bakım maaşı zammına ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Temmuz ayında duyurulacak Haziran enflasyonu, memur maaşlarının yanı sıra sosyal destek ödemelerine yapılacak artışta da belirleyici olacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı, SED ödemeleri ve evde bakım maaşı için yeni tutarlar merakla beklenirken, ilk beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 16,60’lık artış şimdiden kesinleşti. Nihai zam oranının ortaya çıkması için gözler Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödeme kaç TL’ye çıkacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Açıklanan 5 aylık verilere göre TÜİK’in duyurduğu Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine çıktı. Böylece yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 16,60 olarak hesaplandı. Bu tabloyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,60’lık zam farkı oluştu. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 oranında enflasyon farkı doğarken, toplu sözleşme artışıyla birlikte temmuz zammının yaklaşık yüzde 12,41’e ulaşması bekleniyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Ocak ayında yapılan artışla birlikte evde bakım maaşı 13 bin 877 liraya yükselmişti.

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        EN DÜŞÜK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Evde bakım maaşında, ilk 5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 16,61’lik artış şimdiden hesaplara yansıdı. Bu oran baz alındığında ödemenin en az 16 bin 182 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak zamlı evde bakım maaşının kesin tutarı, 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak 6 aylık enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.

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        EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri, illere göre değişiklik göstermekle birlikte her ayın 15’inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler genellikle birkaç gün içinde tamamlanıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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