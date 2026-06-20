YKS CEVAP ANAHTARI ÖSYM PDF: 2026 YKS cevap anahtarı AÇIKLANDI mı? YKS soruları ve cevapları sorgulama ekranı
YKS'nin ilk oturumu bugün sona erdi. İlk oturumun sona ermesinin ardından gözler "YKS soru ve cevapları açıklandı mı?" ve "YKS cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorularının yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere Üniversite Sınavı YKS'nin cevap anahtarı oturumların hemen ardından kısa bir süre içerisinde ÖSYM tarafından açıklanıyor. Mevcut düzenlemelere göre sınav sonrasında soruların sadece yüzde 10'u kamuoyunun geneline açık şekilde paylaşılıyor. Merak edenler için ÖSYM 2026 YKS cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranını haberimizde derledik. İşte Üniversite Sınavı 2026 YKS soruları ve cevap anahtarı...
Üniversite Sınavı 2026 YKS soruları ve cevapları yani YKS cevap anahtarı bugün gerçekleşen ilk oturumun hemen ardından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere sınavların hemen ardından yaklaşık birkaç saat içerisinde ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanıyor. Peki, YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2026 YKS cevap anahtarı yayınlandı mı? Merak edenler için güncel ayrıntıları ve ÖSYM 2026 YKS cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranını haberimizde derledik. İşte 2026 YKS cevap anahtarı sorgulama ekranı için tıklayın...
YKS CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI, CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anhtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak.
YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anhtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayrak TYT cevap anhtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.
YKS SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?
YKS sınavlarının oturumları tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını resmi internet sitesinden açıklıyor.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.
YKS TAHMİNİ NET VE PUAN KARŞILIĞI
40-50 net: Yaklaşık 240 – 270 puan aralığına denk gelir. Bu seviyede puanlar genellikle ön lisans programlarını hedefleyen adaylar için başlangıç niteliği taşır.
60-70 net: Ortalama 290 – 330 puan getirir. Bu aralık, hem birçok ön lisans hem de bazı lisans bölümleri için avantaj sağlayabilir.
80-90 net: Yaklaşık 360 – 400 puan bandına karşılık gelir. Lisans programlarında daha güçlü seçenekler isteyen adaylar için kritik bir seviyedir.
100 ve üzeri net: 430 puan ve üstüne ulaşarak adayları üst başarı dilimine taşır ve rekabetin yüksek olduğu bölümlere girişte önemli avantaj sağlar.
YKS 2026 ÖNEMLİ TARİHLER
2026 YKS, adaylar için önemli dönüm noktaları içeriyor. İşte sınav takvimine dair öne çıkanlar:
•AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar sabah
•YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra