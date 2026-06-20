YKS-AYT PUAN VE NET HESAPLAMA | YKS AYT net puan hesaplama nasıl yapılır?
2026 YKS'nin ilk oturumunun sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını değerlendirmek için net ve puan hesaplama ekranlarına yönelmeye başladı. TYT, AYT ve YDT testlerinde yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını giren adaylar, yaklaşık netlerini, puanlarını ve başarı sıralamalarını kolayca öğrenebilecek. "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" ya da "AYT puanı nasıl hesaplanır?" gibi soruların yanıtını arayan öğrenciler, hesaplama araçları sayesinde tercih sürecine dair ilk fikirlerini oluşturabilecek. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 YKS sürecinde AYT oturumuna odaklanan adaylar, sınav sonrasında elde edecekleri tahmini puan ve başarı sıralamasını öğrenmek için şimdiden hesaplama araçlarına yöneliyor. TYT, AYT ve YDT’de yapılan doğru ve yanlış sayıları üzerinden belirlenen netler, yerleştirme puanına dair önemli ipuçları sunacak. Tercih dönemine daha bilinçli hazırlanmak isteyen öğrenciler ise AYT puan hesaplama robotlarını kullanarak sonuçlar açıklanmadan önce olası puanlarını ve sıralamalarını öngörebilecek. İşte 2026 YKS AYT puan hesaplama sürecine dair merak edilenler…
YKS: AYT PUANI NASIL HESAPLANIR?
YKS yerleştirme puanı, adayların sınavdan elde ettikleri puan ile Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) birleşiminden oluşur. İşte puan hesaplama sürecinin temel dinamikleri:
Net Hesaplama:
YKS'de her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir. Bu kurala göre net sayısı şu formülle bulunur:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Örneğin, bir testte 36 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 36 - (8 / 4) = 34 olacaktır.
Ham Puan ve Yerleştirme Puanı:
Ham Puan: Her testteki netler, ilgili testin katsayısıyla çarpılır ve bu değerler toplanarak üzerine sabit bir başlangıç puanı eklenir. Bu toplam, adayın ham (ağırlıklı) puanını oluşturur.
Yerleştirme Puanı (YP): Ham puana, OBP katkısı eklenerek elde edilen puandır. Tercihlerde esas alınan puan bu yerleştirme puanıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Katkısı: Diploma notunuz, YKS yerleştirme puanınıza önemli bir katkı sağlar. Diploma notu (50-100 arasında), 5 ile çarpılarak 250-500 aralığında bir OBP'ye dönüştürülür. Bu OBP'nin %12'si (OBP × 0,12) sınav puanınıza eklenir. Yüksek diploma notuna sahip adaylar, bu sayede yerleştirme puanlarında avantaj elde ederler.
YKS TAHMİNİ NET VE PUAN KARŞILIĞI
40-50 net: Yaklaşık 240 – 270 puan aralığına denk gelir. Bu seviyede puanlar genellikle ön lisans programlarını hedefleyen adaylar için başlangıç niteliği taşır.
60-70 net: Ortalama 290 – 330 puan getirir. Bu aralık, hem birçok ön lisans hem de bazı lisans bölümleri için avantaj sağlayabilir.
80-90 net: Yaklaşık 360 – 400 puan bandına karşılık gelir. Lisans programlarında daha güçlü seçenekler isteyen adaylar için kritik bir seviyedir.
100 ve üzeri net: 430 puan ve üstüne ulaşarak adayları üst başarı dilimine taşır ve rekabetin yüksek olduğu bölümlere girişte önemli avantaj sağlar.