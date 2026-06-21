Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS CEVAP ANAHTARI 2026 || Kritik saat: 17.45! YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS cevap anahtarı PDF sorgula

        YKS CEVAP ANAHTARI 2026 || Kritik saat: 17.45! YKS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

        YKS 2026 cevap anahtarı için geri sayım sürerken, milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılacak 2026 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların sınavda işaretledikleri cevapları kontrol ederek tahmini puan hesaplaması yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle "YKS cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?", "YKS soru kitapçığı nasıl indirilir?" ve "YKS cevap anahtarı nereden görüntülenir?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026 YKS cevap anahtarı ve soru kitapçıklarına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YDT cevap anahtarı için bekleyiş sürerken, yabancı dil alanında üniversite hedefleyen binlerce aday ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarını yakından takip ediyor. Sınavın ardından erişime açılacak 2026 YDT cevap anahtarı, adayların doğru ve yanlış sayılarını hesaplamaları, netlerini belirlemeleri ve sınav performanslarını değerlendirmeleri açısından kritik önem taşıyor. Bu kapsamda "YDT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?", "YDT soru kitapçığı nereden görüntülenir?" ve "YDT cevap anahtarı nasıl indirilir?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 YDT cevap anahtarı, soru kitapçığı ve ÖSYM'nin paylaşacağı erişim ekranına ilişkin son bilgiler...

        2

        YKS (AYT - YDT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        2026 YKS (AYT - YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz erişime açılmadı. YDT oturumunun 17.45'te tamamlanmasının ardından kısa süre içinde YKS cevap anahtarı ve soru kitapçıklarının ÖSYM üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        3

        YKS 2026 (AYT - YTD SINAV SAATŞERİ VE SÜRELERİ)

        2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testleri):

        Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

        Sınav Saati: 10.15

        Sınav Süresi: 180 dakika (3 saat)

        4

        3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi):

        Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

        Sınav Saati: 15.45

        Sınav Süresi: 120 dakika (2 saat)

        5

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre, milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

        6

        Adaylar, sınavdan elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başarı baskısı çocukları nasıl etkiliyor?

        LGS sonrası gündeme gelen olaylar, başarı baskısının çocuklar üzerindeki etkisini yeniden gündeme getirdi. LGS'de matematikten 5 yanlış yapan bir kız çocuğu, matematik öğretmeni olan annesinin yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Başakgil, yüksek beklenti ve kıyaslamanı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar