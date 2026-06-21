YKS-YDT SINAV TARİHİ 2026: YDT sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

YDT sınavına girecek adaylar dikkat! 2026 YKS kapsamında yapılacak YDT oturumunun başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Sınav günü sorun yaşamamak için giriş saatleri kadar, sınav giriş belgesinin nasıl temin edileceği de büyük önem taşıyor. Peki YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve ÖSYM giriş belgesi nasıl alınır? İşte kritik bilgiler…