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        Haberler Bilgi Gündem YKS-YDT SINAV TARİHİ 2026: YDT sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS-YDT SINAV TARİHİ 2026: YDT sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

        2026 YKS'nin en kritik oturumlarından biri olan YDT için geri sayım başladı! Sınavın saat kaçta başlayıp kaçta biteceği netleşirken, adayların en çok araştırdığı bir diğer konu ise sınav giriş belgeleri oldu. Peki YDT'ye geç kalmamak için hangi saatlere dikkat edilmeli, giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? İşte YTD ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        YDT sınavına girecek adaylar dikkat! 2026 YKS kapsamında yapılacak YDT oturumunun başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Sınav günü sorun yaşamamak için giriş saatleri kadar, sınav giriş belgesinin nasıl temin edileceği de büyük önem taşıyor. Peki YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve ÖSYM giriş belgesi nasıl alınır? İşte kritik bilgiler…

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        YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        Dil puanıyla tercih yapacak adayların gireceği Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü günün son oturumu olarak öğleden sonra uygulanacak. Sınav saat 15.45’te başlayacak ve adaylara Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ile Rusça seçeneklerinden oluşan testte 80 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre verilecek. YDT oturumu 17.45’te sona erecek ve böylece YKS süreci tamamlanmış olacak.

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        YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri merkez ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kolayca temin edebilecek. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için belgenin önceden alınması ve çıktısının hazır bulundurulması büyük önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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