YKS YORUMLARI 2026 || Bu yıl YKS - TYT kolay mıydı, zor muydu? İlk izlenimler burada! Matematik - Türkçe - Sosyal Bilimler
"TYT zor muydu kolay mıydı?" sorusunun cevabı bugün yani 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Üniversite Sınavı 2026 TYT'ye girecek öğrencilerin sınav sonrası yapacakları yorumlarla belli olacak. Sınava giren öğrencilerin 2026 TYT ile ilgili kanaatlerini TYT sonrasında haberimizde sizlerle paylaşacağız. Peki 2025 YKS ile ilgili sınava girenlerin yorumları ne olmuştu? İşte 2025 YKS sınav yorumları...
Giriş: 20 Haziran 2026 - 13:02 Güncelleme:
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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. Sınav sonrası ilk yorumlar sınavın kolay geçtiği yönündeydi. Özellikle X üzerinden sınava giren adayların yorumları dikkat çekti. O yorumlardan bazılarını sizler için haberimizde derledik. Peki, "Bu yıl YKS kolay mıydı zor muydu?" İşte TYT sonrası 2026 YKS sınav yorumları...
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