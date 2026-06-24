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        Haberler Bilgi Ekonomi ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç lira olacak? En düşük ölüm aylığı hesaplama tablosu

        ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA 2026 | Temmuz zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç lira olacak?

        5 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte milyonlarca hak sahibinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarında yeni tutarların ne kadar olacağı merak konusu oldu. Hak sahipleri özellikle Zamlı dul ve yetim maaşına gelecek zammı hesaplarken, kesin oran için Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Peki, en düşük ölüm aylığı ne kadar olacak, zamlı dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Yılın ilk 5 ayının enflasyon farkının açıklanmasının ardından Temmuz zammı için geri sayım başladı. Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim maaşlarında yeni tutarların ne seviyeye çıkacağı, hak sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kesin zam oranı için Haziran ayı enflasyon verisi beklenirken, “En düşük ölüm aylığı ne kadar olacak?”, “Zamlı dul ve yetim maaşına yüzde kaç artış yapılacak?” soruları gündemde öne çıkıyor. İşte dul ve yetim aylığı zammına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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        HAZİRAN AYI 2026 ENFLASYONU BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Merkez Bankası tarafından açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin beklentileri de şekillendirdi. Reel sektör ve finans dünyasından 68 katılımcıyla hazırlanan ankette, Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak hesaplandı.

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        ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Dul ve yetim maaşı, vefat eden sigortalının hak sahiplerine belirlenen hisse oranları üzerinden ödeniyor. Çocuk bulunmaması ve hak sahibi eşin çalışmaması durumunda eşe yüzde 75 oranında aylık bağlanırken, çocuklara ise hak sahipliği durumuna göre yüzde 25 oranında ödeme yapılıyor.

        Mevcut aylığı 15 bin lira olan hak sahibi eşin maaşı, yüzde 17,66 oranında zam yapılması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya yükselecek. Aylığı 20 bin lira olan hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve ödeme 23 bin 532 liraya çıkacak.

        Benzer şekilde 5 bin lira ölüm aylığı alan bir hak sahibinin maaşı aynı zam oranıyla 883 lira artarken, 7 bin lira ölüm maaşı alan bir kişinin ödemesi bin 236 lira yükselerek 8 bin 236 liraya ulaşacak.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNLERİ

        Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık süreçte yüzde 16,60'lık enflasyon artışı zaten cebe konmuştu. Haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık artışın eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor.

        Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, herhangi bir ek refah payı kararı verilmediği takdirde doğrudan yüzde 18,19 oranında zammı garantilemiş olacak.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK ÖLÜM AYLIĞI HESAPLAMA TABLOSU

        Hak Sahibi ve Durumu Hisse Oranı Eski Net Maaş %16,61 Zamlı Yeni Maaş
        Sadece Eş (Çalışmıyor/Emekli değil) %75 15.000 TL 17.491,50 TL
        Sadece Eş (Çalışıyor veya Emekli) %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş ve 1 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TLÇocuk: 5.830,50 TL
        Eş ve 2 Çocuk Eş: %50Çocuk: %25Çocuk: %25 Eş: 10.000 TLÇocuk: 5.000 TLÇocuk: 5.000 TL Eş: 11.661,00 TL1. Çocuk: 5.830,50 TL2. Çocuk: 5.830,50 TL
        Eş yok, tek 1 Yetim Çocuk %50 10.000 TL 11.661,00 TL
        Eş yok, birden fazla Çocuk (Çocuk başına) %25 5.000 TL 5.830,50 TL (Çocuk başına)
        Anne veya Baba (Hak kazanan her biri) %25 5.000 TL 5.830,50 TL
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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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