Sınav kaygısını avantaja çevir! YKS’de başarıyı artıran basit ama etkili yöntem

Sınav salonuna girmeden önceki son on dakikayı boş bir kâğıda gerginliğinizi yazarak geçirmek, notunuzu bir harf basamağı yukarı çekebiliyor. Chicago Üniversitesi’nden Gerardo Ramirez ve Sian Beilock’un 2011’de Science dergisinde yayımladığı bir çalışma tam olarak bunu ortaya koydu. Ancak önemli bir koşul var: Bu yöntem herkes için değil, özellikle yoğun kaygı yaşayan öğrencilerde etkili oluyor.

Kaygı puanı düşürmüyor, yer kaplıyor

Sınav anında zihnin elinde sınırlı bir alan vardır. Soruyu okumak da işlemi kurmak da bu alanda gerçekleşir. Psikologlar buna “çalışma belleği” diyor. Kısa süreli, anlık işleri tutan bir zihinsel masa gibi düşünülebilir.

Kaygı ise bu masayı işgal eder. “Ya yapamazsam?”, “Vaktim yetmeyecek” gibi düşünceler zihni meşgul ettikçe, soruya ayrılacak alan daralır. Ramirez ve Beilock’un fikri basittir: Kaygıyı kâğıda boşaltırsanız, zihinsel masada yeniden yer açılır ve zihin asıl işine döner. Yani amaç kaygıyı yok etmek değil, onu taşımaktan kurtulmaktır.

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Laboratuvardan sınıfa uzanan deney

Araştırmacılar yöntemi önce laboratuvar ortamında denedi. Öğrencilere bir matematik sınavı verildi. İkinci turdan hemen önce bir grup, on dakika boyunca kaygılarını yazmaya yönlendirildi; diğer grup ise sessizce bekledi. Sonuçlar dikkat çekiciydi: Yazı yazan grup ikinci turda yaklaşık yüzde 5 yükselirken, sessiz bekleyenlerin notu yüzde 12 düştü. Aradaki fark küçümsenecek gibi değildi.

Aynı yöntem gerçek bir sınıf ortamında da test edildi. Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin biyoloji finalinde, en çok kaygı yaşayan öğrenciler iki gruba ayrıldı. Sınav öncesinde kaygılarını yazanlar ortalama B+ alırken, yazmayanlar B- ile sınavdan çıktı. On dakikalık bir uygulamanın, karne notunu değiştirebildiği sınıf ortamında da görüldü.

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Düşük kaygılı öğrencilerde etki görülmedi

Aynı çalışmada düşük kaygı düzeyine sahip öğrencilerde anlamlı bir fark bulunmadı. Yöntem, zihinsel “masası” gerçekten kaygıyla dolu olan kişilerde işe yarıyor. Zaten az gerginlik yaşayan biri için yazacak çok şey olmadığından, açılacak alan da sınırlı kalıyor.

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Yıllar sonra gelen değerlendirme

2025’te Anxiety, Stress, & Coping dergisinde yayımlanan ve 21 çalışmayı, toplam 1.457 katılımcıyı kapsayan geniş bir analiz, sınav öncesi tek seferlik yazmanın genel etkisini yeniden değerlendirdi. Sonuçlar beklenenden daha zayıftı. Tüm çalışmalar birlikte incelendiğinde, bu yöntemin kaygı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Araştırmacılar net bir sonuca varamazken, bulguların çalışmadan çalışmaya değiştiği görüldü.

Aslında bu iki bulgu birbiriyle çelişmiyor. Yoğun kaygı yaşayan bir öğrenci için sınavdan hemen önce yazmak güçlü bir fayda sağlayabilir. Ancak bunu herkes için geçerli, garanti bir yöntem olarak sunmak doğru değil.

Kâğıt, kalem ve on dakika

Yöntem oldukça basit: Sınav başlamadan hemen önce, tercihen kâğıt ve kalemle, aklınızdan geçen kaygıları on dakika boyunca serbestçe yazın. Cümlelerin düzgün olması ya da imla kurallarına uyması gerekmiyor. Önemli olan, zihni meşgul eden düşünceleri olduğu gibi dışarı aktarmak.

YKS ve LGS sabahı denenebilir

Haziran ve temmuz ayları, milyonlarca öğrenci için sınav mevsimi. YKS ya da LGS sabahı sınav salonu önünde beklerken eline bir kâğıt alıp kaygılarını yazan bir adayın kaybedeceği bir şey yok. Özellikle sınav kaygısı yüksek öğrenciler için bu yöntem denemeye değer. Kâğıt ve on dakika dışında bir maliyeti olmayan bu uygulama, sınav öncesinde kolayca hayata geçirilebilir.