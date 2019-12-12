Dünya çapında mesajlaşma uygulaması olarak 1 numaraya oturan Whatsapp'ı bilgisayardan kullanmanız mümkün. Whatsapp uygulaması yüklü olan tüm telefonlardan kolayca Whatsapp Web'e bağlanır ve bilgisayar üzerinden mesaj atabilir, resim gönderebilir, video oynatabilir, ses kaydı atabilirsiniz. Peki Whatsapp Web'e bağlanmak için ne yapılmalıdır, nasıl bağlanılır? İşte cevabı...

WHATSAPP WEB'E NASIL BAĞLANILIR?

1. Iphone için:

Bilgisayarınızdan https://web.whatsapp.com/ adresini açın.

Telefonunuzda Whatsapp' girin ve sağ alt köşedeki ayarlar kısmına tıklayın.

Açılan ekrandan Whatsapp Web/Masaüstü kısmına girin.

Bilgisayarda girdiğiniz sitede olan QR kodunu telefonunuzda açılan ekrana okutun.

2. Android için:

Bilgisayarınızdan https://web.whatsapp.com/ adresini açın.

Sohbetler ekranından sağ üst köşede bulunan alt alta 3 nokta simgesine tıklayın.

Çıkan seçenekler arasından Whatsapp Web'e tıklayın.

Bilgisayarda girdiğiniz sitede olan QR kodunu telefonunuzda açılan ekrana okutun.

WHATSAPP WEB'TEN NASIL ÇIKIŞ YAPILIR?

Whatsapp Web'ten çıkış yapmak için 2 farklı yöntem vardır. Bunlardan biri telefondan çıkış yapmak diğeri ise bilgisayardan çıkış yapmaktır. Bilgisayar ekranınızda açık olan Whatsapp sohbet kısmının sağ üstünde bulunan alt alta 3 nokta simgesine tıklayın. Ardından alt alta çıkan seçeneklerden en alttaki çıkış seçeneğine basın.

Telefonunuzdan çıkış yapmak için Whatsapp Web'e giriş yapar gibi ayarlar kısmından Whatsapp Web'e tıklayın. Giriş yapılan cihazların gösterildiği kısımda ki "tüm cihazlardan çık" butonuna basın. Başarılı bir şekilde çıkış yapmış olacaksınız.

WHATSAPP WEB KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Whatsapp Web'e bağlanmak için hem telefonunuzun hemde bilgisayarın internete bağlı olduğundan emin olun. Telefonunuz internete bağlı olmadığı sürece mesaj gönderemezsiniz.

Telefonunuzda ki kameranın iyi çalışıp çalışmadığına dikkat edin. Eğer barkodu okumuyor ve bulanık gösteriyor ise telefon kameranızda bir sorun olabilir. Telefonunuz barkodu okumadığı sürece Whatsapp Web'e bağlanamazsınız.