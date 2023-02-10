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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

TÜBİTAK, Kahramanmaraş merkezli depremleri analiz edecek acil proje çağrısına çıkarken, Kurumun desteklediği proje araştırmacıları afet bölgelerinde çalışmalar yapıyor.

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AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremleri mercek altına aldı. Kurum, depremin etkilerini analiz edecek acil proje çağrısına çıktı.

    Fotoğraf: DHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta TÜBİTAK hızlı bir şekilde aksiyon alarak 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı'nı başlattı. Programa yapılan başvurular 24 saat içerisinde değerlendirilerek karara bağlandı.

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Desteklenen projeler çerçevesinde 18 araştırma grubu, deprem sonrası veri toplamak amacıyla sahaya inerek sismik gözlemden başlıca hasar modlarının incelenmesine kadar birçok konuda çalışıyor.

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    28 farklı kurumdan oluşan 18 araştırma grubunda 81 araştırmacı sahada araştırma faaliyetleri yürütüyor, araştırma gruplarının yanı sıra 14 farklı projenin de değerlendirmeleri sürüyor.

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Acil Destek Programı, Türkiye sınırları içinde gelişen deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, çığ, yangın, müsilaj gibi doğa kaynaklı afetler sonrası veri toplamak amacıyla saha çalışması yürütecek üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde görevli araştırmacıların çalışmalarına en hızlı şekilde destek sağlamayı amaçlıyor.

     
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: DHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: DHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: DHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: İHA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA
  • Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi

    Fotoğraf: AA

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