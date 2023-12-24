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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 26-29 Aralık 2023 kataloğu: Bu hafta salı ve cuma BİM katalog indirimli ürünleri fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 26-29 Aralık 2023 BİM kataloğu indirimli ürünleri

        BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel kataloğu resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün salı ve cuma günleri alıcısıyla buluşacak. Bu hafta BİM kataloğunda; elektrikli süpürge 2.499 TL, servis tabağı 89 TL, yağsız airfryer 1.599 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 26-29 Aralık 2023 BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:56
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        1

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 26-29 Aralık 2023 Salı ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

        BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2023 KATALOĞU

        Torku Sucuk Dana Kangal 139 TL

        Banvit Piliç Kokteyl Sosis 55 TL

        Köfteci Ramiz Donuk Ramiz Köfte 149 TL

        Namet Soslu Dana Döner 73 TL

        Erpiliç-Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Fırınlık (Roaster) 59 TL

        2

        Le’Cola Kola 2,5 L 24,50 TL

        Sarıyer Gazlı İçecek Mandalina Aromalı 24,50 TL

        Benorganic %100 Vişne Suyu 44,50 TL

        Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 21,50 TL

        Kilikya Şalgam Suyu 29,50 TL

        3

        Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 g 42,50 TL

        Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 119 TL

        Peysan Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g 109 TL

        Peysan Çikolatalı Sürülebilir Peynir 150 g 32,50 TL

        Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 99 TL

        Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 72,50 TL

        4

        BİM 29 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        LG 55 İNÇ 4K SMART NANOCELL TV 20.499 TL

        Dijitsu 58 İNÇ UHD SMART LED TV 10.999 TL

        Dijitsu 50 İNÇ UHD ANDROID LED TV 8.999 TL

        Tcl 32 İNÇ FHD ANDROİD TELEVİZYON 32S5400A 5.699 TL

        Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer 1.599 TL

        Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.499 TL

        5

        Paşabahçe 6’lı Frezya Kase 59 TL

        Paşabahçe 2’li Mercan Kulplu Bardak 32,50 TL

        Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 89 TL

        Paşabahçe Viva Kavanoz 69 TL

        6’lı Echo Su Bardağı 79 TL

        6

        Tefal Tava ~24 cm 349 TL

        Chef's Krep Tava ~26 cm 99 TL

        Bonera Fırın Tepsisi ~34 cm 299 TL

        Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL

        Bonera Wok Tava ~28 cm 329 TL

        Bonera Sahan ~ 22 cm 229 TL

        7

        Çocuk Sandalyesi 69 TL

        Oyuncak Bebekli Karavan Seti 169 TL

        Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 199 TL

        El Koordinasyon Oyunu 179 TL

        Lisanslı Puzzle 69 TL

        8

        Yumak Çeşitleri Favori 55 TL

        Flamlı Eşarp ~ 100 x 100 cm 49,50 TL

        Polar Pijama Takımı Kadın 219 TL

        Termal İçlik Üst Çocuk 125 TL

        Termal İçlik Alt Çocuk 125 TL

        Şemsiye 137 TL

        Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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