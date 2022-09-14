BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM 16 Eylül 2022 kataloğunda bu hafta birçok farklı ürün yer alıyor. BİM'de bu hafa; küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere, oyuncaktan dekorasyon eşyalarına pek çok ürün satışa çıkacak. İşte BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...