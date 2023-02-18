BİM aktüel kataloğu Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. BİM kataloğunda gelecek hafta birbirinden farklı ürünler fırsatları ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM marketlerde; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla bulışacak. Peki, gelecek hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte, BİM aktüel kataloğu ile 21 -24 Şubat indirimli ürünlerin fiyatları...