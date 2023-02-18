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BİM'e çeyiz paketi geliyor! BİM aktüel 21 - 24 Şubat ürün listesi

Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş takipçileri için BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğunu haberimizde paylaştık. BİM'de gelecek hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 21 - 24 Şubat kataloğu tam liste...

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  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    BİM aktüel kataloğu Salı ve Cuma günleri yayınlanıyor. BİM kataloğunda gelecek hafta birbirinden farklı ürünler fırsatları ile raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM marketlerde; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla bulışacak. Peki, gelecek hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte, BİM aktüel kataloğu ile 21 -24  Şubat indirimli ürünlerin fiyatları...
  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    BİM AKTÜEL 21 - 24 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL

    Çamaşır Suyu 18,50 TL

    Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL

    Maylo 32’li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL

    Molped 28’li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL

     

    Rinso 10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL
  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    Bulaşık Makinesi Tableti 92,50 TL

    Antibakteriyel Gece Hijyenik Ped 36,50 TL

    Banyo ve 70 ml Serum Banyo Cif 39,75 TL

    Durulanmayan Saç Bakım Kremi 55 TL

    Antibakteriyel Normal Hijyenik Ped 36,50 TL
  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    Mutfak ve 70 ml Serum Mutfak Cif 39,75 TL

    Hijyen Koruma 500 ml Wc Temizleyici Aktif Köpük 29,50 TL

    Yüz Temizleme Jeli+Tonik Kofre Seti 89 TL

    Wc Blok 22 TL

    Sıvı Sabun 45,50 TL

    Bebek Bezi 59 TL

    72’li Islak Havlu 10,50 TL

    Şampuan 49 TL

    Saç Kremi 49 TL

    100’lü El ve Yüz Havlusu 19,50 TL
  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    Sıvı Saç Kremi 59 TL

    Mikrofiber Temizlik Bezi 25,50 TL

    Gözlük Temizleme Mendili 15,50 TL

    2 Litre Kireç ve Pas Çözücü 28,50 TL

    750 gr Lavabo Açıcı Jel 19,75 TL

    1 Kg Özel Seri Siyah Çay 65 TL
  • BİM'e çeyiz paketi geliyor! 21-24 Şubat 2023 BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıkıyor!

    Çeyiz Seti

    Kombo Lokmalık Bisküvi 17,50 TL

    Sütlü İsviçre Çikolatası 18 TL

    Hindistan Cevizli Kek 15,75 TL

    Fındıklı Gofret 17,50 TL

    Limon Dolgulu Kek 12,75 TL

    Haşhaşlı Topkek Mini 13,75 TL

    Kakaolu Portakallı Topkek Mini 13,75 TL

    İsviçre Çikolatası 18,50 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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