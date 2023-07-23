BİM'e elektrikli bisiklet, airfryer geliyor! 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

BİM'e elektrikli bisiklet, airfryer geliyor! 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sınırlı sayıda pek çok farklı ürün satışa çıkacak. Alışverişseverler için 25-28 Temmuz 2023 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu bir araya getirdik. İşte, BİM kataloğu ürünleri fiyat listesi...

BİM 25 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 99 TL

Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 175 TL

Çaykur Çaycı Siyah Çay 1 kg - 79 TL

Sırma Meyve Aromalı Maden Suyu Çeşitleri - 21.50 TL

Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L - 23.50 TL