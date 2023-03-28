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BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanıyor. Yeni haftaya özel teknolojiden gıdaya, mutfak malzemelerinden temizlik ürünlerine kadar onlarca farklı ürün satışa çıkıyor. 28 Mart Salı ve 31 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekti. İşte, BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yeni haftaya özel ürünlerle yayınlandı. Televizyon, elektrikli süpürge, battaniye, spor ayakkabı, pijama takımı, katlanabilir elektrikli bisiklet, telefon tutacağı, karnıyarık tenceresi gibi onlarca ürün satışa çıkıyor. İşte, 28-31 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    BİM 28 MART AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

    Simbat kavrulmuş Siirt fıstığı 89,50 TL

    Keyifçe kavrulmuş badem içi 29,50 TL

    Eti Kuru meyveli ve fındıklı müsli 27,50 TL

    Sinangil Çeşidim fıstıklı soğuk kadayıf 69,75 TL

    Algida maraş usulü sade dondurma 54,50 TL

    Milka çikolatalı fındıklı kek 89,75 TL

    Toblerone çikolatalı kek 89,75 TL
  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    31 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    LG 50 İnç UHD Smart TV 10.999 TL

    Dijitsu 58 İnç UHD Anroid LED TV 6.899 TL

    Fakir elektrikli süpürge 1.899 TL

    Koltuk örtüsü jakarlı 79,50 TL

    Letoon kamuflaj desen spor ayakkabı 249 TL
  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL

    Motosiklet-bisiklet telefon tutacağı 199 TL

    Halı bagaj çantası 59,50 TL

    Bardaklıktan telefon tutacağı 89 TL

    Çok amaçlı su püskürtücü aparat 69 TL

    Sensörlü aydınlatma 99 TL
  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Hasır dekoratif sepet 99 TL

    4 bölmeli sera dolabı 399 TL

    Metal bitki destek çubuğu 75 TL

    Rüzgar zili 69 TL

    2'li metal saksı 59 TL
  • BİM'e katlanabilir elektrikili bisiklet geliyor! BİM 28-31 Mart aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Karnıyarık tenceresi 219 TL

    Kulplu fırın tepsisi 199 TL

    Paşabahçe 6'lı kase 79 TL

    Paşabahçe 6'lı çay bardağı 49 TL

    Paşabahçe 6'lı pasta tabağı 99 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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