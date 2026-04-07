Bir ayda 16.4 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Mart ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 867, dış hatlarda ise 57 bin 849 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 166 bin 242’ye ulaştı. 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,6 artış; dış hat uçak trafiğinde yüzde 2,5 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Mart ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 10 bin 64, dış hat yolcu trafiğinin ise 8 milyon 408 bin 509 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 16 milyon 428 bin 625 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Böylece bir ayda havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı mega kent İstanbul’un nüfusunu aştı. Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 11,3 artış gerçekleşti.” dedi.

Uraloğlu ayrıca, Mart ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 69 bin 498 ton, dış hatlarda 313 bin 929 ton olmak üzere toplamda 383 bin 426 tona ulaştığını kaydetti.

3 AYDA 49 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, Ocak-Mart döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 212 bin 426, dış hatlarda 173 bin 616 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 504 bin 417’ye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 23 milyon 274 bin 626, dış hat yolcu trafiğinin 26 milyon bin 537 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 49 milyon 306 bin 377 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 8,9 artış oldu.”

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 207 bin 707 ton, dış hatlarda 939 bin 193 ton olmak üzere toplamda bir milyon 146 bin 899 tona ulaştığını da bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Mart ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 721, dış hatlarda 33 bin 189 olmak üzere toplamda 42 bin 910’a ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 327 bin 317, dış hatlarda 5 milyon 6 bin 168 olmak üzere toplamda 6 milyon 333 bin 485 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-Mart döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 27 bin 395, dış hatlarda 100 bin 66 olmak üzere toplamda 127 bin 461 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 3 milyon 825 bin 134, dış hatlarda 15 milyon 280 bin 132 olmak üzere toplamda 19 milyon 105 bin 266 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 655, dış hatlarda 11 bin 680 olmak üzere toplamda 21 bin 335 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda bir milyon 730 bin 706, dış hatlarda bir milyon 930 bin 874 olmak üzere toplamda 3 milyon 661 bin 580 oldu” dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç aylık süreçte iç hatlarda 27 bin 740, dış hatlarda 38 bin 403 olmak üzere toplamda 66 bin 143 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 5 milyon 34 bin 507, dış hatlarda 6 milyon 543 bin 268 olmak üzere toplamda 11 milyon 577 bin 775 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 377, üç aylık dönemde ise 6 bin 175 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının üç ayda iç hatlarda 4 milyon 14 bin 232, dış hatlarda 2 milyon 486 bin 706 olmak üzere toplamda 6 milyon 500 bin 938’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 31 bin 147, dış hatlarda 18 bin 523 olmak üzere toplamda 49 bin 670 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“3 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 2 milyon 643 bin 768, Antalya Havalimanı’nda 3 milyon 138 bin 499, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 287 bin 150 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 329 bin 672 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 101 bin 849 yolcu trafiği gerçekleşti.”