Sarı-kırmızılı ekip de bir dönem Çin Süper Ligi takımlarının harcadığı yüksek bonservis bedeli furyasında başı çekmişti...

Guangzhou 2011 ile 2019 yılları arasına damga vurup, 8 lig ve 2 Asya Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı.

Kadrosuna Paulinho, Jackson Martinez ve Talisca gibi isimleri katan Guangzhou, 2011 yılından sonra transfere yaklaşık 300 milyon avro harcadı. Çin ekibi bu süreçte Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro ve Luis Felipe Scolari ile şampiyonluklar yaşamıştı.

Guangzhou Futbol Kulübü'nde bu sezon işler istendiği gibi gitmedi. Takıma daha önceki senelerde ismini veren gayrimenkul şirketi Evergrande iflas etti ve kulübe desteğini çekti.