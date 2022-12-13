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Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan ve Çarşamba günleri ekranlara gelen Bir Peri Masalı dizisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin final yapacağı iddia edildi. İşte, detaylar...

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  • Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan ve başrollerinde Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in yer aldığı Bir Peri Masalı'nın final yapacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İşte, söz konusu iddiaya dair ayrıntılar...
  • Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    BİR PERİ MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Bir Peri Masalı düşük reytingler nedeniyle yayın hayatı kısa ömürlü olan yapımlar listesine dahil oldu. Dram türündeki dizi 13. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor.
  • Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    BİR PERİ MASALI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

    Fox Tv resmi sosyal medya hesapları üzerinden Bir Peri Masalı adlı yapım hakkında bir paylaşımda bulundu. Çarşamba günleri sevenlerinin karşısına çıkan dizinin yayın günü değişti.
  • Bir Peri Masalı final mi yapıyor? Bir Peri Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Bir Peri Masalı artık Salı akşamları yeni bölümüyle Fox Tv ekranlarında olacak.

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