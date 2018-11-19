Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, "sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformunun yapılacağı" ifadelerinin yer aldığını anımsattı.
Uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan kıdem tazminatı konusunun geçen ay toplanan Üçlü Danışma Kurulunda da gündeme geldiğini belirten Arslan, şunları söyledi:
"TİSK'in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var. Özellikle TOBB'un temsil ettiği geniş bir kesim kıdem tazminatının mevcut yapısına bile itiraz ediyor. Böyle bir tablonun olduğu yerde uzlaşının çıkması imkansız. Çünkü fonun kurulmasında işverenin tavrı ve tutumu son derece önemli. Bunu geçen hafta yaptığımız görüşmede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Selçuk'a da söyledim."
Arslan, kıdem tazminatında varolan eksiklerin giderildiği ve bütün işçilerin hakkını alabildiği bir modeli istediklerini belirterek, "Biz tüm çalışanların kıdem tazminatını almasını isterken, işverenler varolandan kurtulmaya çalışıyor. Burada niyet samimi değil. Özellikle KOBİ'ler kıdem tazminatı vermek istemiyorlar." dedi.
Çalışanların zihninde kıdem tazminatı fonuyla ilgili önemi soru işaretlerinin bulunduğuna dikkati çeken Arslan, kıdem tazminatının fonla birlikte bireysel bir hesaba dönüşmesi halinde devlet güvencesinin nasıl olacağının bu soruların başında geldiğini söyledi.
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