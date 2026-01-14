Habertürk
        Birevim 2025'te büyüdü - Emlak Haberleri

        Birevim 2025'te büyüdü

        Birevim, 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında ise yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme kaydettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:31
        Birevim 2025'te büyüdü
        Düzenlenen toplantıda; Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, şirketin 2025 yılı performansı, sektörün mevcut durumu ve 2026’ya yönelik stratejik yaklaşımı ele alındı.

        Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın bugüne kadar benimsediği anlayışın ve yeni dönem vizyonunun temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Birevim, kurulduğu günden bu yana çok net bir inançla hareket ediyor. Bizim için ev sahibi olmak, araç sahibi olmak ya da bir iş yeri kurmak sadece finansal hedefler değildir. Bunlar, insanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarıdır. Ve biz, bu kararların alındığı anlarda insanların kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğine inanıyoruz. Birevim, tam da bu noktada var. İnsanların hayatlarındaki en büyük adımları atarken yanında duran, süreci anlaşılır kılan, belirsizlikleri azaltan ve güven veren bir marka olarak konumlanıyoruz. Bizim işimiz sadece finansman sağlamak değil; insanların hayallerine giden yolda onlara eşlik etmek. Bu bakış açısı, bugün sizlerle paylaştığımız ‘Sizi Düşünen Biri’ yaklaşımının da temelini oluşturuyor. Birevim’in var oluş sebebinin, insanlarla kurduğu ilişkinin ve sorumluluk anlayışının en yalın tanımı. Çünkü ‘biri’ olmak; insanın hayatındaki en kritik anlarda ona güven vermeyi, yanında olduğunu hissettirmeyi ve o yükü birlikte taşımayı gerektirir. Biz, insanları ev ve araba sahibi olmaları için cesaretlendirme hedefinde olan bir markayız.”

        Özgür Öztürk, 2025 yılının Birevim açısından yeniden yapılanma ve güçlenme yılı olduğuna da dikkat çekti. Açıklanan büyüme rakamlarının, hem sektöre hem de tasarruf sahiplerine önemli bir gösterge sunduğunu belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “2025 yılı, Birevim için yeniden yapılanma ve güçlenme yılı oldu. Bu sürecin karşılığını hem operasyonel hem de finansal performansımızda net şekilde ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıla kıyasla; tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme sağladık. Bu rakamlar, Birevim’e duyulan güvenin ve doğru stratejiyle ilerlediğimizin en somut göstergesidir.”

        Sektörün genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürk, tasarruf finansman sisteminin mevcut ekonomik koşullar altında giderek daha kritik bir alternatif haline geldiğini vurguladı:

        “Bugün var olan kredibilte oranları, tasarruf temelli modellerin ne kadar kritik bir ihtiyaç haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek faiz ortamında insanlar daha öngörülebilir, daha sürdürülebilir çözümler arıyor. Tasarruf finansman sistemi de bu ihtiyaca güçlü bir alternatif sunuyor. 2025 yıl sonu itibarıyla sektör işlem hacmi 1 buçuk trilyon liraya ulaştı, tasarruf sahibi sayısı ise 1 milyonu aştı. Söz konusu rakamlar, bu modele duyulan ilginin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.”

        Birevim’in 2026 itibarıyla başlattığı yeni dönem iletişim yaklaşımının önemli adımlarından biri de oyuncu Ahmet Kural ile hayata geçirilen marka yüzü iş birliği oldu. Şirket, bu iş birliğini yalnızca satışı artıran bir reklam kampanyası olarak değil, marka bilinirliğine katkı sağlayan stratejik bir iletişim adımı olarak konumlandırıyor.

        Bu yeni iletişim yaklaşımının çerçevesini çizen değerlendirmesinde Özgür Öztürk şu ifadelere yer verdi:

        “2026’ya girerken Birevim için yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde; daha yalın bir dil, daha cesaretlendirici bir duruş ve insanı merkeze alan çok daha net bir iletişim anlayışıyla yol alıyoruz. Bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri de, 2026 itibarıyla reklam yüzümüz olarak Ahmet Kural ile başlattığımız ve 2 yıl sürecek olan kampanya oldu. Ahmet Kural; samimiyeti ve doğallığıyla Birevim’in anlatmak istediği hikâyeyle çok güçlü bir bağ kuruyor. Ortaya çıkan iş, yalnızca bir reklam filmi değil; Birevim’in insanları ev ve araba sahibi olma konusunda cesaretlendiren, onların yanında olan ve onları düşünen biri olduğunu anlatan sahici bir hikâye.”

        Markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural da iş birliğine ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

        “Birevim, kendi alanında sürekli büyüyen ve pazar payını genişleten, tercih edilen bir marka. Bana, bu kampanyaya yaklaşımlarını anlattılar. Seçtikleri dilin samimiyeti, anlattıklarının ve söylemek istediklerinin kapsamını çok beğendim. Tasarruf yapma ve bunu alışkanlığa dönüştürme fikrini farklı buldum. ‘Sizi düşünen biri’ fikri çok içten bir yaklaşım... Böylesine fayda odaklı ve samimi bir iş birliğinin içinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu süreçte her şeyin en iyi olması için çalışan Birevim ailesine teşekkür ediyorum.”

