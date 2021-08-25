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İki gün önce 50.400 doların üzerini gören Bitcoin gelen kâr satışlarıyla dün düşüşe geçti. Kısa süreliğine de olsa 48.000 doların altını gördü.

Bitcoin bu sabah ise yeniden 48.000 doların üzerine çıktı. Buna rağmen son 24 saatte yüzde 2.7 gerileyerek 48.114 dolara düştü.

Bu hafta şu ana kadar kripto para fiyatlarını etkileyecek bir haber akışı olmadı. Ancak Bitcoin'in 50.000 doları kalıcı olarak kıramayarak düşüşe geçmesi altcoinleri de olumsuz etkiledi.

Ethereum günlük yüzde 4.8'lik düşüşle 3.180 dolara indi. Benzer şekilde Cardano(ADA) da yüzde 4.4'lük değer kaybıyla 2.75 dolara indi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 84'ü dolar bazında değer kaybı yaşadı.