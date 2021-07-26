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Dün gece 2 civarında 34.537 dolardan işlem gören Bitcoin söz konusu saatte bir anda hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

2 saat içerisinde 39.250 dolara kadar yükseldi.

Bu sabah itibarıyla ise Bitcoin 38.288 dolardan el değiştiriyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 11 değer kazandı.

Bitcoin'le beraber diğer kripto paralarda da yükselişler kaydedildi. Günlük yüzde 7.2 değerlenen Ethereum 2.300 doları aştı. Dogecoin'de ise yükseliş yüzde 13'ü buldu.

AMAZON İDDİASI

Amazon'un yıl sonuna kadar Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Bitcoin Cash ile ödeme kabul edeceği iddia edildi. Ancak gece saatlerinde yaşanan ani yükselişin sebebinin bu olduğu söylenemez. Çünkü söz konusu iddia yaşanan ani yükselişten birkaç saat önce ortaya atıldı. Amazon söz konusu iddia ile ilgili oolumlu veya olumsuz bir açıklamada henüz bulunmadu.