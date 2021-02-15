Bitcoin dün 49.487 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bugün itibarıyla ise son 24 saatte ise yaklaşık yüzde 2'lik düşüşle 47 bin dolar civarına geri çekildi ve şimdilik 50 bin dolarlık psikolojik seviyeden uzaklaştı.

Bu yaşanan hareket 2017'de kırılamayan 20 bi dolarlık seviyeyi akıllara getirdi. 2017 yılında aynı şu ankine benzer bir şekilde Bitcoin yatırımcılara sağladığı getiriyle tüm dünyada ilgi odağı olmuştu. 2017'ye 1000 dolar civarında başlayan Bitcoin 17 Aralık 2017'de yine bir pazar günü 19.982 dolara kadar yükseldi. Bazı borsalarda 20.000 doların üzerinde el değiştirse de ortalama fiyat 20.000 doları kıramadı.

Ertesi gün ise Bitcoin'de yaklaşık yüzde 3'lük düşüş gerçekleşti. Yüzde 3'lük hareket kripto para piyasasında görece yüksek bir düşüş sayılmasa da 20.000 dolarlık psikolojik sınırın kırılamaması küçük yatırımcıda bir korkuya yol açtı. Risk iştahı düşerken yatırımcılar kâr satışlarına başladı ki sene başından bu yana elinde Bitcoin bulunanlar halihazırda dolar bazında yaklaşık yüzde 1900 kazanmıştı.

5 GÜNDE YÜZDE 30 CİVARI KAYIP

22 Aralık 2017 geldiğinde yani zirveden sonraki cuma günü Bitcoin 13.841 dolara kadar geriledi. Yani 5 günde yüzde 30.7'lik bir düşüş yaşandı. Bugüne geldiğimizde ise, dün, yani yine bir pazar günü uzun süreli bir yükselişin ardından Bitcoin 50.000 dolarlık psikolojik sınırı kırmaya çalıştı ve kıramadı. 49.500 dolarda takıldı. Yeni haftaya da yüzde 2'lik düşüşle başladı.

Son 1 yılda Bitcoin yatırımcısı yüzde 390 civarında dolar bazında bir getiri elde etmiş durumda. 2017 yılında 20.000 dolarlık seviye ekseninde ayılarla boğaların savaşı yaşanmış ve ayılar kazanmıştı. 2017 zirvesinden Bitcoin'e yatırım yapanlar kayıplarını telafi edebilmek için tam 3 yıl bekledi.

2017'DEN FARKLI OLARAK KURUMSAL İLGİ VAR

Bugün kripto para piyasası yine ayılarla boğaların benzer bir savaşına sahne oluyor. Ancak benzerliklere odaklanıp bir sonuca varmamak gerekiyor. 2017 yılında yükseliş de düşüş de perakende yani daha çok küçük yatırımcıların davranışlarıyla belirleniyordu. Bugün ise kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların önemli bir ilgisi var.

Geçtiğimiz ay piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı. PayPal ABD'deki müşterilerine Bitcoin cüzdanı hizmeti sunarken, ödeme devleri Visa ve Mastercard da müşterilerine Bitcoin'le ödeme hizmeti sunmayı planladıklarını duyurdu. Bunun yanında ABD'de Wall Street'in büyük bankalarının da kripto paralara ilgisi her geçen gün artıyor. Bunun yanında kripto para piyasaında 2017 sonu-2018 başında toplam piyasa değeri 740 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise 1.4 trilyon doların üzerine çıkılmış durumda.

Bugün artık 3-4 sene öncesine göre kripto para piyasasında farklı bir iklim var. Yine de bu yeni iklimin getirdiği olumlu rüzgarların piyasaya hakim olup olamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu sebeple Bitcoin yatırımcısı için kritik bir haftaya girildiğini söylemek yanlış olmaz.

ETHEREUM YÜZDE 5 DÜŞTÜ

Bu arada Bitcoin haftaya düşüşle başlarken Ethereum'da da son 24 saatte yüzde 5.3'lük gerileme yaşandı. Ripple'daki düşüş yüzde 9'a yaklaşırken son haftaların popüler kripto parası Dogecoin yüzde 18 çakıldı.