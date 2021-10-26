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Geçen hafta 66.930 doları görerek rekor kıran Bitcoin yaklaşık son 5 gündür kripto piyasası için sakin sayılabilecek bir seyir izliyor.

Bitcoin dün akşam 64.000 dolara doğru bir hamle yatı ancak 63.750 dolardan geri döndü. Bu sabah itibarıyla 62.530 dolara çekildi.

Bu gerilemeye rağmen Bitcoin son 24 saate yüzde 1 değer kazandı.

AVAX 70 DOLARI AŞTI

Ethereum ise günlük yüzde 1.7 yükselerek 4.212 dolara çıktı. Şu ana kadar en dikkat çekici günlük yükselişlerden birine ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX yüzde 7 yükselişle yeniden 70 doların üzerini gördü.

Son günlerin konuşulan kripto paralarından olan SHIBA INU da yükselişini sürdürdü. SHIBA günlük yüzde 1.5 yükselirken, haftalık yükselişi yüzde 47'yi buldu.