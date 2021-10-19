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Bitcoin'de gözler ilk ETF'de

Bugün ilk Bitcoin ETF'si borsada işlem görmeye başlayacak. Bitcoin bu kritik güne 62.400 civarında yatay bir seyirle başladı

Bitcoin'de gözler ilk ETF'de
HABERTURK.COM

Bugün kripto paralar açısından tarihi sayılabilecek bir gün. SEC'den onay alan, ProShares tarafından geliştirilen Bitcoin vadeli borsa yatırım fonu (ETF) NYSE'de işleme açılacak. Böylece bir Bitcoin ETF'si ilk kez işlem görmeye başlayacak.

ETF'lerin toplam büyüklüğü 7 trilyon doları aşsa da, burada yatırım Bitcoin kontratlarına yapılacak. Yani doğrudan kripto paralarda alım gerçekleşmeyecek.

Bitcoin bu önemli güne yatay bir seyirle başladı. Bu sabah itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 0.5 değer kazanarak 62.400 dolara çıktı. Bitcoin önceki gece kısa bir süreliğine 60.000 doların altını görmüş ancak gelen tepki alımlarıyla yönünü yeniden yukarı çevirmişti.

ETHEREUM'DA DÜŞÜŞ

Ethereum ise yüzde 2'lik düşüşle 3.810 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 5 değer kazanarak 494 dolara çıkarken, Cardano (ADA) yüzde 1.1'lik düşüşle 2.1 dolara düştü.

Sektörde yaklaşık 10 yıldır beklenen bir ilk yaşanacağı için, bugün fiyatlarda özellikle ABD piyasalarının açılmasının ardından yüksek oynaklıklar yaşanması beklenebilir.

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