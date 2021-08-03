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Bitcoin 20 Temmuz'da 30.000 doların altını görmesinin ardından önceki gün 42.000 doları aştı. Ancak bu seviyede çok uzun tutunamadı ve dün düşüşe geçti.

Bitcoin düşüşünü bu sabah itibarıyla da sürdürerek 38.100 dolara kadar geriledi. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 3.7 değer kaybetti.

Ethereum da benzer bir şekilde günlük yüzde 3 gerileyerek 2.460 dolara düştü. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 84'ü son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.

KÂR SATIŞLARI GELDİ

Uzmanlar 20 Temmuz sonrasında yaşanan uzun süreli yükselişin ardından gelen bu kâr satışlarının zaten beklendiğini belirtti. Bitcoin'de bunun yanında özellikle düşüşe yol çacak bir haber akışı yaşanmadı.