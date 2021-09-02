Bitcoin yatırımcısının gözü 20 Ağustos'tan bu yana 50.000 dolarlık kritik seviyede. Bu seviyenin kalıcı olarak kırılması durumunda yatırımcı algısının da olumlu yönde değişmesi bekleniyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 6 yükselerek 50.152 dolara yükseldi.

Ethereum ise yatırımcısını fazlasıyla memnun etmeye devam ediyor.

Ethereum, geçen hafta, güncelleme sırasında ortaya çıkan ve daha sonra bir hacker tarafından büyütülen bir açık sebebiyle 3.250 dolardan 3.084 dolara düşmüştü.

GÖZÜ TARİHİ ZİRVEDE

Sorunun çözümü için yayımlanan yamanın kullanımı yaygınlaştıkça Ethereum'un da değeri arttı.

Ethereum bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 7.9 yükselerek 3.830 doları gördü. Ethereum'daki aylık yükseliş böylece yüzde 52'yi aşmış oldu.

Ethereum mayıs ayında 4.196 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Kripto para piyasasında şimdi önümüzdeki günlerde bu zirvenin aşılıp aşılmayacağı takip edilecek.

CARDANO'DAN YENİ REKOR

Bugün bir diğer dikkat çeken yükseliş ise piyasa değeri bakımından 3. sırada yer alan Cardano'da (ADA) yaşandı. Cardano günlük yüzde 11 yükselişle 3.07 dolara çıktı.

Böylece Cardano yeni tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükselişte 12 Eylül'de gerçekleşecek 'Alonzo' güncellemesine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Güncellemeyle Cardano ağı gelişmiş akıllı kontrat çözümlerini ve DeFi uygulamalarını desteklemeye başlayacak.

Bunun yanında Ethereum ağında üretilen ERC20 tokenlarının da Cardano ağına geçişinin mümkün hale gelmesi bekleniyor.

Cardano güncellemeye yönelik olumlu beklentilerle son 1 ayda yüzde 140 değer kazandı. Cardano 20 Ağustos'ta Binance Coin'i geride bırakarak piyasa değeri bakımından üçüncü büyük kripto para olmuştu. Bugün itibarıyla toplam piyasa değeri 98.4 milyar doları buldu.

2017'DE GELİŞTİRİLDİ

Akıllı sözleşmeler için halka açık bir blockchain platformu çalıştırmayı amaçlayan bir kripto para birimi ağı olan Cardano Ethereum kurucularından Charles Hoskinson tarafından 2017'de geliştirildi. Merkesiyetsiz uygulama platformu Cardano, Ethereum'un daha güvenilir, ölçüklendirilebilir ve daha verimli bir alternatifi olmaya çalışıyor.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 90'ı son 24 saatte dolar bazında yükseliş kaydetti.