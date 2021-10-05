Sakin geçen bir haftasonunun ardından dün Bitcoin öğleden sonra yükselişe geçti.

Bu sbah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 49.250 dolara çıktı. Olumsuz bir haber akışı olmaması durumunda bugün ve muhtemelen haftanın geri kalanında gözler kritik 50.000 dolarlık seviyede olacak.

Bitcoin son olarak 9 Temmuz'da 50.000 doların üzerini görmüştü.

Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum ise günlük yüzde 0.3 yükselerek 3.380 dolara çıktı.

DOGECOIN'E ELON MUSK DESTEĞİ

Binance Coin yüzde 1.8 değer kazanırken Cardano'daki (ADA) yükseliş yüzde 0.3'te kaldı. Böylece Binance Coin 71.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 3. kripto para olmaya devam ederken Cardano'nun toplam piyasa değeri 70.7 milyar dolar oldu.

İlk 10'daki kripto paralarda en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 10 ile Dogecoin'de yaşandı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin fotoğrafını paylaşması yükselişte etkili oldu.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 64'ü dolar bazında değer kazandı.