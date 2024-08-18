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        Haberler Magazin Bizim ünlülerin Alain Delon acısı; Filiz Akın, Fazıl Say, Nilgün Belgün... - Magazin haberleri

        Ünlülerden Alain Delon mesajı

        Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan oyuncunun vefatının ardından Türk ünlüler de üzüntülerini sosyal medyadan yaptıkları mesajlarla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:52
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        1

        FİLİZ AKIN

        Bir röpörtajda Alain Delon'a soruluyor; "Ölümünüzden sonra ne yapmak isterdiniz?" cevabı "Annemle babamı el ele görmek isterdim. Bu dünyada hiç görmedim de..." Elveda dünyanın en çok yakışıklığa yakıştırılan adamı. Elveda gençliğimizin ikonu, elveda... Artık Alain Delon'umuz yok maalesef.

        2

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        Yakışıklılık hep onun üzerinden tarif edilirdi. Efsaneydi... Dünyanın en güzel adamı Alain Delon artık yok. Toprağı bol olsun.

        3

        NİLGÜN BELGÜN

        Alain Delon... İlk gençlik aşkımdı. Sinemanın en yakışıklı aktörüydü benim için. Son zamanlarda hep onunla ilgili yazıları okuyordum ve paylaşıyordum. Bu dünyada herkesin bir sırası var. Sırası gelen gidiyor. Toprağı bol olsun. Adieu Alain.

        4

        FAZIL SAY

        Büyük hayranıydım Alain Delon'un. Işıklarda uyusun. Büyük idol.

        5

        SÜHA UYGUR

        Alain Delon... En yakın dostlarım dediği sokak hayvanları için barınaklar yaptırmış gerçek bir sinema efsanesi hayata veda etmiş.

        6

        GÜLBEN ERGEN

        Okul yıllarımda odamın duvarlarına fotoğraflarını astığım star. Üç çocuk babası, Hayvan sevdalısı, 88 yaşında dünyaya veda eden bir dönemin en yakışıklı, en klas, en karizmatik aktörü.

        7

        TALAT BULUT

        Alain Delon toprağın bol olsun, nur içinde yat.

        8

        MÜJDE UZMAN

        9

        NAZAN ŞORAY

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