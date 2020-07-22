Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, yaşanan gelişmeleri Hırvat basınına anlattı.

Sarı lacivertli kulübün resmi teklif yaptığını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, teklifi kendisini memnun etmediği için geri çevirdiğini dile getirdi.

"Bir şeyler yanlış gitti ve yarıda kaldı" diyen Bjelica, "Fenerbahçe’nin teklifi, Dinamo’dan kazandığımdan finansal olarak daha iyiydi. Ancak ailemi de düşünmem ve kabul etmemem gerekiyordu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Hırvat teknik adama 1+3 yıllık sözleşme önermiş, uzun süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör konusuna değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz de arzu ederdik kalan 8 haftada yeni bir hoca getirelim. Türkiye’yi tanısın diye. Bir hocaya odaklandık ve anlaştık. Sezon bitince yeni hocayı açıklayacağız." demişti.