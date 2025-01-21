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        Haberler Magazin BKM'den çocuklar ve ailelere çocuk oyunu sürprizi: 'Kadife Tavşan' masalı gerçek oluyor

        BKM'den çocuklar ve ailelere çocuk oyunu sürprizi: 'Kadife Tavşan' masalı gerçek oluyor

        BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams'ın klasik eseri Kadife Tavşan'ı, tiyatro sahnesine taşıyor. Sevgiyle gerçeğe dönüşen bir masal 'Kadife Tavşan' 23 Şubat'ta sahneye taşınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:08
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        'Kadife Tavşan' masalı gerçek oluyor
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        BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams’ın klasik eseri Kadife Tavşan’ı, tiyatro sahnesine taşıyor. Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen Kadife Tavşan, hayal gücünün kapılarını çocuklar için aralıyor.

        Sadakat, dostluk ve sevginin dönüştürücü etkisini merkeze alan gösteri 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall’da başlıyor. Her yaştan seyircinin kalbine dokunmaya hazırlanan oyun sezon boyunca Maximum Uniq Hall’da seyirci ile buluşacak.

        Aslı Tandoğan’ın Kadife Tavşan’ı, Yosi Mizrahi’nin Fırtına’yı canlandırdığı ve Mehmet Aybars Kaya ile Uzay Karaca’nın Ali karakterine hayat verdiği bu masalsı eser, çocuklar ve aileleri birlikte eğlendirirken hayat boyu hatırlanacak değerler kazandırmayı hedefliyor.

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        ALİ VE KADİFE TAVŞAN'IN BÜYÜLÜ MACERASI

        Küçük bir çocuğun sevgiyle beslenen hayallerinin ve en sevdiği oyuncağı Kadife Tavşan ile kurduğu büyülü bağın anlatıldığı bu hikaye seyircileri hem duygusal hem de görsel bir yolculuğa çıkarıyor.

        MÜZİK VE ŞOVLARLA UNUTULMAZ BİR DENEYİM

        Okan Kaya’nın orijinal müzikleri ve Mert Dilek’in etkileyici şarkı sözleriyle hazırlanan akılda kalıcı melodiler, oyunun atmosferini büyülü bir hale dönüştürüyor.

        Kadife Tavşan sezon boyun Maximum Uniq Hall sahnesinde seyircileriyle buluşacak.

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        #Kadife Tavşan
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