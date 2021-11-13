2021 Black Friday ne zaman? soruları alışveriş tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi indirimler yapıyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRİDAY 2021 NE ZAMAN, HANGİ GÜN??

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Türkiye'de pek çok internet sitesi Kasım indirimleri kapsamında kampanyalarını açıkladı. İşte Kasım indirimleri kapsamında indirim kampanyası yürüten siteler ve indirim tarihleri:

Media Markt Şahane Kasım İndirimleri 9-11 Kasım 2021

Trendyol Efsane Fırsatlar 23-26 Kasım 2021

Çiçek Sepeti Var Var İndirimi 8-11 Kasım 2021

Hepsi Burada Efsane 11 İndirimleri 7-11 Kasım 2021

Teknosa Efsane Kasım Fırsatları 8-11 Kasım 2021

Amazon Kasım Sürprizi 2-14 Kasım 2021

N11 Kasım İndirim Günleri 9-11 Kasım 2021