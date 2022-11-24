Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?
ABONE OL

‘Black Friday’ öncesi banka bilgileri hırsızlığı ikiye katlandı

Banka bilgileri hırsızlığı 2022'de ikiye katlandı. "2022 Black Friday Sezonunda Müşteriler Nasıl Dolandırıldı?" raporuna göre siber suçlular, bu yılki kampanya döneminde ilk kez Black Friday’de kullanılan ve “Şimdi Satın Al Sonra Öde” (BNPL) hizmetlerinden yararlanan bir kimlik avı türünü de kullanıyor.

Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?
Black Friday'de nasıl dolandırıyorlar?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Siber güvenlik araştırmacıları, ödeme verilerini çalan Bankacılık Truva Atları yoluyla gerçekleştirilen saldırıların sayısının 2022'de 2021'e kıyasla iki katına çıkarak yaklaşık 20 milyona ulaştığını bildirdi.

Kasım ayı indirim sezonundaki dolandırıcılıkları mercek altın alan siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin "2022 Black Friday Sezonunda Müşteriler Nasıl Dolandırıldı?" başlıklı raporuna göre bu yıl bankacılık kimlik bilgileri hırsızlığına yönelik bu aktif kampanyaya ek olarak siber suçlular yeni dolandırıcılık planları da geliştirdi. Bunlar arasında ilk kez Black Friday’de kullanılan ve “Şimdi Satın Al Sonra Öde” (BNPL) hizmetlerinden yararlanan bir kimlik avı türü dikkat çekiyor.

TÜM VERİLERİ KAYDEDİYORLAR

Bankacılık Truva Atları, satış sezonunu fırsat bilen siber suçluların cephaneliğinde yaygın olarak kullanılan araçlar olarak biliniyor. Kullanıcı bir çevrimiçi mağazaya göz attığında, Truva Atı kullanıcının web sitesindeki formlara girdiği tüm verileri kaydediyor.

Bu, siber suçluların kredi kartı veya banka hesap numarasına, son kullanma tarihine, CVV'ye ve kurbanın sitedeki oturum açma kimlik bilgilerine erişebileceği anlamına geliyor. Bu bilgileri ele geçiren saldırganlar, bunları kullanıcının banka hesabını boşaltmak, kart bilgileriyle alışveriş yapmak veya Dark Web mağazalarında verileri satmak için kullanabiliyor.

İNDİRİM SEZONU ÖNCESİ İKİYE KATLANDI

"2022 Black Friday Sezonunda Müşteriler Nasıl Dolandırıldı?" raporuna göre 2021'de bankacılık Truva atlarıyla yapılan saldırıların sayısındaki hızlı düşüşün ardından siber suçlular, yeniden ve daha güçlü bir şekilde geri döndü. 2022 yılındaki saldırı sayısı 2021'in aynı zaman dilimine göre iki katına çıktı. Kaspersky bu yılın Ocak ayından Ekim ayına kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92’lik artışla yaklaşık 20 milyon saldırı tespit etti.

İndirim sezonu alışveriş yapanların ve perakendecilerin ilgisini çekiyor. Bu dönem aynı zamanda çevrimiçi alışveriş yapanları tuzağına düşürmekten çekinmeyen siber suçluların da favorisi. Siber suçlular hızla sona erecekmiş gibi görünen ilgi çekici sahte teklifler oluşturuyor. Bu senaryoda kullanıcının satılan ürünleri ücretsiz veya düşük fiyata almak için acele etmesi gerekiyor. Burası, siber suçluların bedava ürünlere düşkün olan ve verilerini girdikleri siteye dikkat etmeyen müşterileri yakaladığı yer olarak öne çıkıyor.

'ŞİMDİ SATIN AL SONRA ÖDE'Yİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR

Siber güvenlik uzmanları 2022 yılında ilk kez BNPL (Şimdi Satın Al Sonra Öde) hizmetlerini kötüye kullanan çok sayıda kimlik avı sayfası örneği buldu. Bu araçlar, müşterilerin ödemelerini faizsiz taksitlere bölmelerine olanak tanıyor. Bu nedenle gençler başta olmak üzere tüketicilere cazip gelen bu hizmetler, özellikle Black Friday gibi alışveriş dönemlerinde daha popüler hale geliyor.

Bu dolandırıcılığa bir örnek, dünya çapında 20 milyon aktif kullanıcısı olan Afterpay (Birleşik Krallık ve İtalya'da Clearpay olarak biliniyor) adlı popüler bir hizmetin kötüye kullanılması oldu. Saldırganlar, resmi web sitesini taklit eden bir sayfa oluşturarak hiçbir şeyden şüphelenmeyen kurbanları kredi kartı numaralarını ve CVV'lerini sahte bir forma girmeleri için kandırdı. Kullanıcılar ayrıntılarını girdikten sonra, siber suçlular bu karttan olabildiğince fazla para çalmaya çalışarak kurbanın cüzdanını boşaltıyor.

"NEREDEN ALIŞVERİŞ YAPTIĞINIZA DİKKAT EDİN"

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın alışveriş ve indirim etkinliği Black Friday, yalnızca satıcılar ve alıcılar için değil, aynı zamanda aceleci davranan müşterilerden olabildiğince çok para çalmak isteyen dolandırıcılar için de ideal bir zaman. Şimdi Satın Al Sonra Öde (BNPL) hizmetlerinden yararlanan yeni dolandırıcılık yöntemleri, siber suçluların yalnızca kurbanlara saldırma arzusuyla yetinmediklerini, bunu yapmak için yeni yöntemler bulduklarını kanıtlıyor. Normal zamanlarda bunu müşteri kolayca anlayabilir. Eğer ürün çok ucuza satılıyorsa, bu büyük olasılıkla bir dolandırıcılık girişimidir. Ancak Black Friday satış döneminde durum o kadar net değil. Alışverişe çıkanlar büyük indirimlerin beklentisiyle böyle konulara daha az dikkat ediyor ve siber suçlular için kolay bir hedef haline geliyor. Bu nedenle hangi siteden alışveriş yaptığınıza dikkat etmeniz, tanımadığınız şirketlere karşı dikkatli olmanız ve güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmanız çok önemli.”

GÜVENLİK İÇİN 5 ADIM

Uzmanlar, Black Friday döneminde en iyi indirimleri yakalamak isteyen tüketicilerin şu 5 güvenlik kuralına uymasının önemine dikkat çekiyor:

1- Çevrimiçi alışveriş için kullandığınız tüm cihazları güvenilir bir güvenlik çözümüyle koruyun. E-posta ile alınan hiçbir bağlantıya veya eke güvenmeyin; Herhangi bir bağlantıyı açmadan önce göndereni tekrar kontrol edin.

2- Herhangi bir bilgiyi doldurmadan önce mağaza web sitesini tekrar kontrol edin. ‘Adres doğru mu?’, ‘Herhangi bir yazım hatası veya sitede tasarım hatası var mı?’ gibi temel soruların cevaplarını tekrar gözden geçirin.

3- Verilerinizi ve paranızı korumak için ödeme sayfasının güvenli olduğundan ve URL'nin yanında bir asma kilit simgesi olduğundan emin olun.

4- Bilinmeyen bir şirketten bir şey satın almak istiyorsanız, karar vermeden önce incelemelerine bakın.

5- Mümkün olduğunca önlem almanıza rağmen, muhtemelen banka veya kredi kartı ekstrenizi görene kadar bir şeylerin ters gittiğini anlamayacaksınız. Bu nedenle hâlâ basılı beyannameler alıyorsanız, bunların posta kutunuza ulaşmasını beklemeyin. Tüm ödemelerin meşru görünüp görünmediğini görmek için bankanızda çevrimiçi oturum açın. Şüpheli bir durum varsa, düzeltmek için hemen bankanızla veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçin.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Düzce'de de devreye giren Android Deprem Uyarıları Sistemi nedir ve nasıl çalışıyor?
TEKNOLOJİ Depremde nasıl önceden uyarıyor?
SEM’e Google’dan 'Marka Farkındalığı' ödülü
TEKNOLOJİ Google'dan ödül aldı
Her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor
TEKNOLOJİ Her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor
2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? Spotify yıl özeti ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Spotify Wrapped nedir, nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ 2022 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor?
Efsane Cuma alışverişinde dolandırıldığınızda neler yapmalısınız?
TEKNOLOJİ Dolandırılmamak için bunlara dikkat!
Youtube'a alışveriş yapma özelliği geliyor: Youtube Shop
TEKNOLOJİ Youtube'a alışveriş yapma özelliği geliyor: Youtube ...
Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste
TEKNOLOJİ Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan ...
Güncellenmeyen Apple ürünlerinde dinleme tehlikesi!
TEKNOLOJİ iPhone kullanıcılarına kritik uyarı
Twitter iki faktörlü kimlik doğrulaması sorunu ile boğuşuyor
TEKNOLOJİ Twitter’da güvenlik endişesi!
Teknoloji sektöründe maaşlar ne kadar arttı?
TEKNOLOJİ Teknolojide maaşlar ne kadar arttı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.