Blinken'dan Lavrov'un sözlerine yanıt 0:00 / 0:00

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Estonya ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Rusya, insani koridorlara geçiş sağlamalı. Yaptırımların etkisi artmaya devam edecek. Bu bir özgürlük savaşı değil Putin'in savaşı" derken Estonya gibi ülkelerin direnmesinin çok önemli olduğunu belirterek "ABD onların yanında duracaktır" diye ekledi.

Lavrov'un ABD ilişkilerine ilişkin "Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ABD ve Rusya barış içinde yaşama prensibine geri dönmeli" açıklamasına değinen Blinken "Barışın sağlanması için öncelikle Rusya'nın saldırılarını sonlandırması gerekiyor. Bu kadar açık ve basit. Biz yalnızca insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek veriyoruz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yönelik insanları korumaya çalışıyoruz" dedi.