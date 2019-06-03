Kripto para alım-satım uygulaması Abra, uluslararası yatırımcılar için Bitcoin ile hisse senedi ve yatırım fonu alım-satım özelliğini duyurdu. Finansal piyasalara yatırım yapabilmenin kişisel servet ve birikim edinmenin temel bir enstrümanı olduğuna değinen Abra’nın kurucusu ve CEO'su Bill Barhydt, ABD dışındaki dünya nüfusun büyük çoğunluğunun, erişim ve yönetilebilirlik sorunları nedeniyle finansal enstrümanlar ve borsalara yatırım yapamadığını söyledi.

Bu eşitsizliği ortadan kaldırmak istediklerini söyleyen Bill Barhydt, “Bu ürünü ortaya çıkarmamızın temel odak noktası, gelişmiş piyasaların finansal araçlarını, gelişmekte olan ekonomiler için daha erişilebilir ve yönetilebilir kılmak” dedi. Devreye alınan yeni özellik, küçük yatırımcılara, geleneksel hisse senedi ve yatırım fonlarından, 5 dolardan başlayan bedeller karşılığında parça hisse satın almasına olanak tanıyor.

2019 yılı sonuna kadar kullanıcılardan hisse senedi ve yatırım fonlarına yaptıkları yatırımlar için komisyon almayacağını duyuran platform üzerinden yatırım yapılabilen araçlar arasında, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinin yanısıra, Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Tesla gibi hisse senetleri, emtia fonları, endeksler de yer alıyor.

YATIRIMLARI BLOK ZİNCİRİNDE TUTUYOR

Kullanıcıların Abra platformunda sahip olduğu tüm varlıklar Bitcoin blok zincirinde tutuluyor. iOS ve Android için App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen mobil uygulaması bulunan platformunda kullanıcılar, Bitcoin de dahil olmak üzere 30 farklı kripto para birimine, 50 ulusal para birimine ve aralarında ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri ve yatırım fonları olmak üzere 50 geleneksel yatırım aracına, tek bir uygulama üzerinden yatırım yapabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar aralarında anlık olarak, kripto para birimleri veya desteklenen ulusal para birimlerini aktarabiliyor.

2014 yılında kurulan ve merkez ofisi ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Abra, Türkiye dahil 150'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Verilen bilgiye göre Abra'nın yatırımcıları arasında ise American Express Ventures, First Round Capital, Foxconn Technology Group, Arbor Ventures, Lerer Hippeau, RRE Ventures, Silver 8 Capital gibi yatırım şirketleri bulunuyor.