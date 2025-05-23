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        Haberler Ekonomi Sigorta BMS Gruop, Oria Sigorta'yı satın aldı - Sigorta Haberleri

        BMS Gruop, Oria Sigorta'yı satın aldı

        Dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerlerinden BMS Group, İstanbul merkezli Oria Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'yi satın alarak Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 16:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:49
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        Dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerlerinden BMS Group, İstanbul merkezli Oria Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'yi satın alarak Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Bu satın alma, BMS Group’un Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığını pekiştirirken; Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel büyüme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca, bölgedeki müşterilere kapsamlı ve ihtiyaç odaklı sigorta ile reasürans çözümleri sunma kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor.

        2019 yılında kurulan Oria, kurumsal sigortalar ve çalışan yan hakları çözümleri alanında güçlü bir itibar kazanmış, bağımsız bir sigorta ve reasürans brokerliği şirketi. Oria, Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Cenk Erden ile ortakları Özkan Nacar, Remzi Duman ve Fırat Tek liderliğinde, teknik uzmanlığı, profesyonel yaklaşımı ve hizmet odaklı anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Oria, BMS Group’un küresel erişimiyle birleşerek hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren müşterilere ve sigorta iş ortaklarına daha bütüncül, rekabetçi ve çözüm odaklı hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, BMS’in son dönemde Avrupa ve Orta Doğu’daki stratejik satın almaları (İngiltere’de David Roberts & Partners, İspanya’da Rasher ve BAE, Dubai’de resmi onaya tabi olmakla birlikte DIFC) ile uyumlu şekilde, şirketin küresel büyüme vizyonunu yansıtan önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

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        BÜYÜME STRATEJİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

        BMS Group CEO’su Nick Cook konuya ilişkin şunları söyledi: "Oria’nın satın alınması, EMEA bölgesindeki büyüme stratejimiz açısından önemli bir adım. Oria’nın yetenekli ekibi, sahip olduğu değerli uzmanlık ve güçlü müşteri ilişkileriyle, Türkiye’deki yetkinliklerimizi daha da ileriye taşıyacak. Kendilerinin BMS ailesine katılmalarından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

        BMS Türkiye CEO’su Kerim Gürkan ise şu açıklamalarda bulundu: "Bu gelişme, benzer vizyona sahip iki yapının çok güzel bir entegrasyonu. Geçtiğimiz üç yılda, kendisini lider bir reasürans ve uzmanlık sigortaları brokeri olarak konumlayan BMS Türkiye, Oria’nın tecrübeli ekibi ile güçlerini birleştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine daha kapsamlı hizmetler verebilecek. BMS Group olarak, sektör paydaşlarımız ve müşterilerimiz için daha fazla değer yaratacağımız heyecan verici bir döneme giriyoruz."

        Oria Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Cenk Erden de şöyle konuştu: "Bu stratejik iş birliği, Oria’nın yerel pazar bilgisini BMS Group’un uluslararası gücü ve vizyonu ile bir araya getiriyor. Ortak değerlere dayanan bu doğal uyum, müşterilerimize yüksek değer sunacak çözümler geliştirme hedefimizi pekiştiriyor. BMS’e katılmaktan ve bu iddialı büyüme yolculuğuna katkı sağlamaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz." Cenk Erden ile Remzi Duman, BMS Türkiye Yönetim Kurulu’na katılacak ve şirket faaliyetlerine, BMS Group Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ünvanıyla devam edecek.

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        #BMS Group
        #sigorta
        #Oria Sigorta
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