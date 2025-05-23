BMS Gruop, Oria Sigorta'yı satın aldı

Dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerlerinden BMS Group, İstanbul merkezli Oria Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'yi satın alarak Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Bu satın alma, BMS Group’un Türkiye’ye olan uzun vadeli bağlılığını pekiştirirken; Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel büyüme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca, bölgedeki müşterilere kapsamlı ve ihtiyaç odaklı sigorta ile reasürans çözümleri sunma kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor.

2019 yılında kurulan Oria, kurumsal sigortalar ve çalışan yan hakları çözümleri alanında güçlü bir itibar kazanmış, bağımsız bir sigorta ve reasürans brokerliği şirketi. Oria, Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Cenk Erden ile ortakları Özkan Nacar, Remzi Duman ve Fırat Tek liderliğinde, teknik uzmanlığı, profesyonel yaklaşımı ve hizmet odaklı anlayışıyla faaliyet gösteriyor. Oria, BMS Group’un küresel erişimiyle birleşerek hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren müşterilere ve sigorta iş ortaklarına daha bütüncül, rekabetçi ve çözüm odaklı hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, BMS’in son dönemde Avrupa ve Orta Doğu’daki stratejik satın almaları (İngiltere’de David Roberts & Partners, İspanya’da Rasher ve BAE, Dubai’de resmi onaya tabi olmakla birlikte DIFC) ile uyumlu şekilde, şirketin küresel büyüme vizyonunu yansıtan önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.