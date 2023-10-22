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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK: 2 - Teksüt Bandırmaspor: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 2 - Teksüt Bandırmaspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:00
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        Bodrum FK geriden geldi
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        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Maçın 2. dakikasında 1-0 geriye düşen Bodrum FK, 79 ve 85'te bulduğu gollerle Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

        Bodrumspor'un galibiyet golleri Haqi Osman ile Celal Dumanlı'dan geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını ise Moussa Kalilou Djitte kaydetti.

        Bu sonuçla Bodrum FK puanını 17'ye yükseltirken, Bandırmaspor 16 puanda kaldı.

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