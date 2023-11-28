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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Bodrum FK'da Eren Albayrak sezonu kapattı - Futbol Haberleri

        Bodrum FK'da Eren Albayrak sezonu kapattı

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın tecrübeli sol beki Eren Albayrak, Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:30
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        Bodrum FK'da talihsiz sakatlık
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        Trendyol 1'inci Lig'de 2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı.

        Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

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