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Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

Galatasaray ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Gomis yine gol atarken mücadelenin yıldızı olan Sacha Boey maç sonunda üçlü çektirdi. Diğer yandan Emin Bayram da 608 gün sonra formasına kavuştu

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  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Nef Stadı'nda 44 bin 61 taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliviera ve Bafetimbi Gomis ile pozisyonlara girdi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Rakibinin baskısını kıran Gaziantep FK ise 27. dakikada gelişen hızlı atakta Angelo Sagal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, 45. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın, devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen pozisyon bulmaya devam eden taraf oldu. Üst üste uzaktan şutlardan golü bulamayan Galatasaray, 71. dakikada Dries Mertens'in girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Maçın 73. dakikasında penaltıyı kullanan Gomis, kaleci Günay'ı geçemeyince takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Kalan bölümde etkili oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golü 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesi atmasıyla buldu. Taraftarının desteğiyle kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Galatasaray, mücadeleyi 2-1 kazandı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti. Galatasaray karşısına 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup çıkan Gaziantep FK ise ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    CİMBOM BUNU HEP YAPIYOR: GOLLER SON DAKİKALARDA

    Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

     
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

    Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    GOLLER GOMIS'TEN

    Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti. Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    ÜÇLÜYÜ BOEY ÇEKTİRDİ

    Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    İLK YARI BİTMEDEN 10 KİŞİ KALDI

    Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın devre arasına 10 kişi girdi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Mücadelenin 31. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören stoper Abdülkerim Bardakcı, 45. dakikada Joao Figueiredo ile çıktığı hava topunda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkerim'e kırmızı kart göstererek oyundan attı. Uğurlu, Abdülkerim'in pozisyonunda kart çıkarmasına engel olmak isteyen Lucas Torreira'ya da sarı kart gösterdi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Tecrübeli hakem, ayrıca ilk yarının uzatma bölümünde kararlarına sert bir şekilde itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da sarı kartını çıkardı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    BOEY VE OLIVEIRA'NIN ŞUTLARI DİREĞE TAKILDI

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey ile Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın şutlarında top direğe çarptı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Mücadelenin 41. dakikasında Galatasaray'ın sağdan kullandığı kornerde Gaziantep FK futbolcusu Joao Figueiredo meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içine düşen topu alan Boey, sol ayağıyla iyi bir şut çıkardı. Kalabalık oyuncu grubunu geçen meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundaki direğe çarparak auta gitti.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Maçın 68. dakikasında ise yaklaşık 35 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Tecrübeli oyununun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    EMİN BAYRAM 608 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

    Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, sarı-kırmızılı formayla 608 gün sonra resmi maça çıktı.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper, Galatasaray'da son olarak 5 Ocak 2021'de Konyaspor ile deplasmanda yapılan Süper Lig maçında forma giydi.
  • Boey üçlü çektirdi: Galatasaray uzatmalarda kazanıyor

    Sonrasındaki 1,5 sezon Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'da top koşturan Emin, sezon başında kadroda tutuldu. Hazırlık kampında teknik ekibin beğenisini kazanan Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan atılmasının ardından devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil edildi.

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