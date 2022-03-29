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2022 BOLU İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:02 06:29 13:02 16:36 19:26 20:47 2 03.04.2022 Pazar 05:00 06:28 13:02 16:37 19:27 20:48 3 04.04.2022 Pazartesi 04:58 06:26 13:02 16:37 19:28 20:49 4 05.04.2022 Salı 04:56 06:24 13:01 16:37 19:29 20:51 5 06.04.2022 Çarşamba 04:55 06:23 13:01 16:38 19:30 20:52 6 07.04.2022 Perşembe 04:53 06:21 13:01 16:38 19:31 20:53 7 08.04.2022 Cuma 04:51 06:19 13:01 16:39 19:32 20:55 8 09.04.2022 Cumartesi 04:49 06:18 13:00 16:39 19:33 20:56 9 10.04.2022 Pazar 04:47 06:16 13:00 16:39 19:34 20:57 10 11.04.2022 Pazartesi 04:45 06:15 13:00 16:40 19:35 20:59 11 12.04.2022 Salı 04:43 06:13 13:00 16:40 19:36 21:00 12 13.04.2022 Çarşamba 04:41 06:12 12:59 16:40 19:37 21:01 13 14.04.2022 Perşembe 04:39 06:10 12:59 16:41 19:38 21:03 14 15.04.2022 Cuma 04:37 06:08 12:59 16:41 19:39 21:04 15 16.04.2022 Cumartesi 04:36 06:07 12:59 16:41 19:40 21:05 16 17.04.2022 Pazar 04:34 06:05 12:58 16:42 19:41 21:07 17 18.04.2022 Pazartesi 04:32 06:04 12:58 16:42 19:42 21:08 18 19.04.2022 Salı 04:30 06:02 12:58 16:42 19:43 21:10 19 20.04.2022 Çarşamba 04:28 06:01 12:58 16:43 19:44 21:11 20 21.04.2022 Perşembe 04:26 05:59 12:57 16:43 19:45 21:13 21 22.04.2022 Cuma 04:24 05:58 12:57 16:43 19:47 21:14 22 23.04.2022 Cumartesi 04:22 05:57 12:57 16:44 19:48 21:15 23 24.04.2022 Pazar 04:20 05:55 12:57 16:44 19:49 21:17 24 25.04.2022 Pazartesi 04:19 05:54 12:57 16:44 19:50 21:18 25 26.04.2022 Salı 04:17 05:52 12:57 16:44 19:51 21:20 26 27.04.2022 Çarşamba 04:15 05:51 12:56 16:45 19:52 21:21
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:13 05:50 12:56 16:45 19:53 21:23 28 29.04.2022 Cuma 04:11 05:48 12:56 16:45 19:54 21:24 29 30.04.2022 Cumartesi 04:10 05:47 12:56 16:46 19:55 21:26 30 01.05.2022 Pazar 04:08 05:46 12:56 16:46 19:56 21:27
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:24
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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