Karşılaşmanın 44. dakikasında Boluspor oyuncusu Mustafa Durak, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık sonuçla ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın 25'inci dakikasında Boluspor yedek kulübesinde bulunan ve hakemin kararına tepki gösteren yardımcı antrenör Uğur Okur, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan Boluspor, Ümraniyespor'un 85. dakikada Bentley ile bulduğu gol ile yıkıldı.
Boluspor'un kazanamama serisi bu sonuçla 12 maça çıktı. Ev sahibi ekip, 16 puan ile 18. sırada kaldı. Deplasman takımı Ümraniyespor ise; 29 puan ile ligin 8. sırasında kaldı.
TFF 1. Lig'in 23. haftada Boluspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise; sahasında Ankara ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Stat: Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cimali Bişi, Bilal Kısa (Dodo),Arif Morkaya (Dk. 90+1 Melih Okutan),Halilovic, Dzon (Dk. 76 Fethi Özer),Kidric, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar),Nouri (Dk. 79 Mücahit Can Akçay),Glumac, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Hasic),Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert, Tarık Tekdal
Goller: Dk. 44 Mustafa Durak (Boluspor),Dk. 85 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Arif Morkaya, Dk. 25 Dzon, Dk. 45 Kidric, Dk. 58 Hayrullah Bilazer, Dk. 68 Halilovic (Boluspor),Dk. 53 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)
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