Boluspor: 3 - Serik Spor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Boluspor, evinde Serik Spor'u 3-1 mağlup etti. 2. yarıda Harun Alpsoy, Doğan Can Davas ve Deniz Yıldız'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen Boluspor, sezonu 48 puanla 16. sırada tamamladı. Küme düşmesi kesinleşen Serik Spor ise sezonu 39 puanla 17. sırada kapattı.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:04
Ev sahibinine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 69'da Harun Alpsoy, 75'te Doğan Can Davas ve 90. dakikada Deniz Yılmaz attı. Konuk ekibin tek golünü ise 12'de Lev Skvortsov kaydetti.
