Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor'da Suat Kaya dönemi - Futbol Haberleri

        Boluspor'da Suat Kaya dönemi

        1. Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş'in görevden alınmasının ardından yerine Suat Kaya getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 21:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor'da Suat Kaya dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1’inci Lig takımlarından Boluspor’da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş’in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi.

        Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cansız bedeni valizle taşımışlar

        Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Cansız bedenin parçalara ayrılarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bırakıldığı anlar kameralara yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı