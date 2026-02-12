Boluspor'da Suat Kaya dönemi
1. Lig ekibi Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş'in görevden alınmasının ardından yerine Suat Kaya getirildi.
Giriş: 12.02.2026 - 21:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:32
1’inci Lig takımlarından Boluspor’da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş’in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi.
Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ