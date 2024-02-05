Bor Şeker halka arz oluyor. Bor Şeker halka arz kapsamında 70 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arz büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklanan Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olacak. Peki, "Bor Şeker halka arz ne zaman, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları...