Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.776,70 %1,28
        DOLAR 30,5609 %0,05
        EURO 32,8549 %0,03
        ALTIN 1.989,82 %0,01
        FAİZ 43,14 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 21,99 %0,01
        BITCOIN 42.394,00 %0,12
        GBP/TRY 38,3455 %0,05
        EUR/USD 1,0742 %-0,01
        BRENT 78,06 %0,94
        ÇEYREK ALTIN 3.253,36 %0,01
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bor Şeker halka arz tarihleri: Bor Şeker halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? - Merak Edilenler Haberleri

        Bor Şeker talep toplama tarihleri: Bor Şeker halka arz kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bor Şeker halka arzını onayladı. Yayımlanan izahname ile; Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları ve katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandı. Bu kapsamda, "Bor Şeker halka arz ne zaman, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Bor Şeker (BORSK) talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bor Şeker halka arz oluyor. Bor Şeker halka arz kapsamında 70 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arz büyüklüğü 1.85 milyar TL olarak açıklanan Bor Şeker'in halka açıklık oranı yüzde 29,17 olacak. Peki, "Bor Şeker halka arz ne zaman, Bor Şeker halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Bor Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayıları...

        2

        BOR ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Bor Şeker halka arz kapsamında 7-8-9 Şubat tarihlerinde talep toplayacak.

        3

        BOR ŞEKER HALKA ARZ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Bor Şeker halka arz fiyatı 26,54 lira olarak belirlendi.

        4

        BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Şirketin halka arzı, bireysel, çalışanlar ve çiftçilere eşit dağıtımla ve de katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek.

        5

        BOR ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Bor Şeker halka arz 70,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

        6

        Olası katılım sayısına göre lot dağıtım sayıları

        – 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL)

        – 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL)

        – 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL)

        – 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL)

        – 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL)

        – 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL)

        – 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL)

        – 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)

        7

        BOR ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        8

        Fibabanka A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        ING Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr