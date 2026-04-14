        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 19:28 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 237,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,77 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 metal ana sanayi oldu.

        Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutlar ve ABD'de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında kalmasının risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izlerken, Uluslararası Para Fonunun (IMF) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Orta Doğu kaynaklı enerji arzı ve enflasyon risklerine ilişkin uyarıları piyasalardaki iyimserliği sınırlıyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temaslarına çevrildi.

        Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
