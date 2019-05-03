Borsa İstanbul enflasyon verilerinin açıklandığı ve Fitch'in not değerlendirmesinin beklendiği haftanın son işlem gününü sakin geçirdi. Güne 0.07 artışla 94 bin 245 puanda başlayan BİST 100 endeksi, gün içinde en düşük 93 bin 476 puanı ve en yüksek 94 bin 396 puanı gördükten sonra, gün sonu işlemlerinde yüzde 0.25 düşüşle 93 bin 946 puanda kapandı.

BANKALAR YÜKSELDİ

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.35 artışla 120 bin 617 puanda başladıktan sonra, en düşük 119 bin 824 puanı ve en yüksek 121 bin 985 puanı gördükten sonra, yüzde 0.83 artışla 121 bin 192 puana yükseldi. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.21 düşüşle yüzde 19.43 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 24.06 düzeyinde sabit kaldı.

HAFTALIK DÜŞÜŞ YÜZDE 0.8

Bugünkü yüzde 0.25'lik gerilemenin ardından BİST 100 endeksi haftayı da kayıpla kapamış oldu. Geçtiğimiz haftayı 94 bin 783 puanda tamamlayan endeks bu hafta boyunca yüzde 0.8 değer kaybetti.