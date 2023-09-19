Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da son durum: Borsa neden düşüyor, ne oldu? 18 Eylül 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü ve yeniden yükselir mi? - Borsa Haberleri

Borsa neden düşüyor? 18 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 7.680,36 puandan tamamlaması 'Borsa neden düşüyor?' Sorusu gündeme getirdi. Son dönemde borsada yaşanan düşüş yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, düşüşün sebebi ise kamuoyunun gündemi meşgul etmeye devam ediyor. BİST 100 endeksi önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi BIST 100 endeksi ile borsada düşüşün sebebi... Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:56 facebook

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Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son günlerde BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni merak edilirken, teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 18 Eylül 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 18 Eylül 2023 bugün borsada yaşanan son dakika gelişmeleri...

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BORSA NEDEN DÜŞTÜ? BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 7.680,36 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile madencilik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.